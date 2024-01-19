ВЭБ.РФ заработал для будущих пенсионеров более 164 млрд рублей с доходностью выше инфляции

В частности, доходы по расширенному портфелю превысили 161 млрд рублей

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Государственная управляющая компания "ВЭБ.РФ" обнародовала результаты размещения накоплений граждан - клиентов Социального фонда России в 2023 году, следует из сообщения госкорпорации. Так, доходы по расширенному портфелю превысили 161 млрд рублей, доходность составила 7,61% годовых, доходы по портфелю госбумаг достигли 3,2 млрд рублей с доходностью 7,52% годовых.

"По итогам 2023 года ключевая задача ВЭБа как госуправляющего накоплениями клиентов СФР выполнена - доходность от размещения средств будущих пенсий превысила инфляцию за период (по оценке Росстата, инфляция в России за 2023 год составила 7,42%). Такой результат на фоне стремительного роста ключевой ставки обеспечен купонными и процентными поступлениями, прежде всего по "защитным" инструментам с плавающим доходом и инструментам денежного рынка. В результате прирост пенсионных портфелей оказался заметно выше референтных индексов Мосбиржи", - сказал руководитель блока управления пенсионными накоплениями ВЭБ.РФ Александр Попов. Как он отметил, накопленная доходность по портфелям ГУК превышает накопленную инфляцию и на долгосрочных горизонтах - в 5, 10 и 15 лет.

В течение 2023 года ВЭБ как госуправляющий накоплениями продолжил наращивать вложения в облигации - как в госбумаги, так и бонды компаний реального сектора. "Такие инвестиции позволяют реализовывать проекты в важнейших для повышения качества жизни людей сферах: газификации страны и развитии городской инфраструктуры, строительства дорог и обновления транспорта, возобновляемой энергетики и цифровизации услуг населению", - отметил Попов.

ВЭБ.РФ работает с крупнейшим на рынке портфелем накоплений суммарным объемом более 2,3 трлн рублей, это средства около 37 млн клиентов Социального фонда России. В отличие от частных фондов и управляющих, инвестировать в высокорисковые активы (такие как акции и паи) государственная управляющая компания не может, средства инвестируются в государственные и корпоративные облигации, размещаются в депозиты и на счетах в крупнейших российских банках.