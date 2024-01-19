Россия с 24 января понизит экспортную пошлину на пшеницу до 3 588,5 рубля за тонну

В то же время пошлина на ячмень составит 169,2 рубля за тонну

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Размер пошлины на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из РФ с 24 января 2024 года понижается до 3 588,5 рубля против 3 946,5 рубля за тонну неделей ранее, говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень составит 169,2 рубля, пошлина на кукурузу будет понижена до 644,2 рубля против 973,1 рубля за тонну.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $251,1 за тонну, на ячмень - $182,9 за тонну, на кукурузу - $190,6 за тонну.

"Плавающая" пошлина на экспорт зерновых из РФ действует с 2 июня 2021 года. Минсельхоз определяет размер пошлины сроком на одну неделю из расчета индикативной цены в соответствии с данными о заключаемых контрактах на Мосбирже. До 1 июля 2022 года пошлины рассчитывались в долларах, а затем были переведены в рубли.