Профицит внешней торговли РФ в 2023 году снизился до $118,3 млрд

Профицит счета платежного баланса России уменьшился до $50,2 млрд

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Профицит внешней торговли РФ по итогам 2023 года сократился более чем в 2,6 раза по сравнению с показателем за 2022 год и составил $118,3 млрд, следует из предварительной оценки Банка России.

При этом профицит счета платежного баланса РФ за 2023 год снизился более чем в 4,7 раза, до $50,2 млрд.

По данным ЦБ, профицит счета текущих операций в декабре 2023 года составил $0,6 млрд против $4,7 млрд в ноябре 2023 года. Также по сравнению с 2022 годом уменьшение положительного сальдо торгового баланса на $197,3 млрд, до $118,3 млрд произошло за счет сокращения экспорта на $169,4 млрд, до $422,7 млрд. Это в основном объясняется ухудшением ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта, при росте импорта товаров на $27,9 млрд, до $304,4 млрд, отметил регулятор.

Дефицит баланса внешней торговли услугами расширился на $11,4 млрд по сравнению с 2022 годом, до $33,6 млрд, сказался рост импорта услуг по статье "Поездки" в условиях оживления выездного турпотока, уточнил ЦБ.