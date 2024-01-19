Внешний долг России за 2023 год снизился на $57 млрд

Он составил $326,6 млрд

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Внешний долг России на 1 января 2024 года составил $326,6 млрд, это на 14,9% (или на $57,1 млрд) ниже показателя на начало 2023 года, следует из материалов ЦБ РФ.

"Основной вклад внесло сокращение обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования. Опережающими темпами сокращалась задолженность органов государственного управления, что обусловлено уменьшением объема российских суверенных ценных бумаг в распоряжении нерезидентов, в том числе в результате их планового погашения", - отмечает регулятор.

По данным на 1 января 2022 года, внешний долг РФ составлял $478,2 млрд.