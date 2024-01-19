Amazon инвестирует $13,5 млрд в облачные технологии Японии

По информации Kyodo, инвестиционный проект нацелен на усиление технологической инфраструктуры страны к 2027 году

ТОКИО, 19 января. /ТАСС/. Подразделение компании Amazon, занимающееся облачными вычислениями, Amazon Web Services (AWS) инвестирует 2 трлн иен ($13,5 млрд) в облачную инфраструктуру Японии. Об этом заявил глава токийского офиса AWS Тадао Нагасаки на пресс-конференции в Токио, сообщает агентство Kyodo.

По данным агентства, инвестиционный проект нацелен на усиление технологической инфраструктуры страны к 2027 году. Планируется построить два крупных центра обработки данных в Токио и Осаке. Необходимость дополнительных вложений обусловлена ростом спроса на технологии искусственного интеллекта в связи с популярностью чат-ботов, в частности ChatGPT, разработанного компанией OpenAI.

В период с 2011 по 2022 год американская корпорация инвестировала в эту отрасль японской экономики 1,51 трлн иен ($10,1 млрд). AWS в том числе поставляет услуги в сфере облачных технологий таким фирмам, как Nomura Group и Marubeni.