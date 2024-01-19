В ЛНР в 2023 году отремонтировали около 1 тыс. км дорог

Председатель правительства республики Сергей Козлов отметил, что к 2025 году нужно привести в нормативное состояние 85% дорог опорной сети региона

ЛУГАНСК, 19 января. /ТАСС/. Порядка 1 тыс. км дорог отремонтировали в Луганской Народной Республике (ЛНР) в 2023 году, сообщил председатель правительства республики Сергей Козлов.

"Всего в ЛНР только за 2023 год было приведено в нормативное состояние порядка 1 тыс. км дорог. Из них силами ГК "Автодор" в рамках программы социально-экономического развития республики в прошлом году проведен капитальный ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью почти 150 км", - сказал он в интервью "Комсомольской правде".

Козлов сообщил, что основная задача дорожников к 2025 году "привести в нормативное состояние 85% дорог опорной сети в ЛНР", при этом в 2024 году этот показатель должен быть "на уровне не ниже 75%".