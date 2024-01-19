Хлебозаводы Херсонщины за 2023 год получили 5 млн рублей субсидий

Председатель правительства области Андрей Алексеенко уточнил, что в масштабе производства хлеба для региона это не очень много

ГЕНИЧЕСК, 19 января. /ТАСС/. Власти Херсонской области выплатили хлебозаводам 5 млн рублей субсидий в 2023 году. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"В области действуют меры поддержки производителей муки. За прошлый год хлебозаводы получили 5 млн рублей субсидий", - написал он.

Алексеенко уточнил, что в масштабе производства хлеба для региона это не очень много. "Часть предприятий не успели получить поддержку, потому что перерегистрировали производство", - пояснил он.

Председатель правительства подчеркнул, что в 2024 году планируется кратно увеличить поддержку производителей муки и хлеба, серьезно нарастить выпечку, в том числе, социального хлеба.

Власти Херсонской области активно поддерживают аграрные и животноводческие предприятия. По данным на конец прошлого года, было принято более 800 заявок на субсидии на общую сумму 1,2 млрд рублей. Программа господдержки АПК области по поручению президента РФ увеличена к прошлому году почти в 10 раз.