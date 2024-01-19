ЦБ изменит коридор тарифа по страхованию ответственности владельцев опасных объектов

Регулятор предложил снизить нижнюю границу тарифа на 25%

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Банк России предложил снизить на 25% нижнюю границу тарифа по страхованию ответственности владельцев большинства видов опасных объектов. По объектам, на которых используется оборудование под давлением, верхняя граница будет повышена на 25%, следует из сообщения регулятора.

"Банк России предлагает по большинству видов опасных объектов снизить на 25% нижнюю границу тарифа по обязательному страхованию гражданской ответственности их владельцев", - следует из сообщения ЦБ.

В то же время по опасным объектам, на которых используется оборудование под давлением (котельные, тепловые электроцентрали, теплосети и другие), нижняя граница тарифа останется на прежнем уровне, а верхняя будет повышена на 25%.

По таким опасным объектам, как гидротехнические сооружения, нефтехимические и горнодобывающие предприятия, объекты, связанные со взрывчатыми веществами, шахты, скважины, краны, границы тарифного коридора останутся без изменений.

ЦБ отмечает, что последний раз тарифы по этому виду страхования менялись в сентябре 2022 года.