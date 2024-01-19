Лукашенко поставил задачу начать серийный выпуск белорусских электромобилей в 2025 году

По словам вице-премьера республики Петра Пархомчика, к 1 января 2025 года предстоит "создать необходимые технологические мощности для производства тех компонентов, которые используются в электромобилях"

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Выпуск отечественных электромобилей должен начаться в Белоруссии в 2025 году. Такую задачу правительству поставил президент страны Александр Лукашенко в ходе посещения автопредприятия "Белджи" под Минском.

"Ваша задача - к 1 января 2025 года вы должны в основном все это сделать", - цитирует президента агентство БелТА.

Во время визита на предприятие Лукашенко доложили об итогах работы Национальной академии наук и Минпрома в части разработки и создания электромобиля на базе автомобиля производства "Белджи" и продемонстрировали опытные образцы.

"Задача непростая. Было поручение президента разработать и поставить на производство в рамках 2021-2025 годов. Но сегодня задача поставлена жестче. И нам предстоит к 1 января 2025 года создать необходимые технологические мощности для производства тех компонентов, которые используются в электромобилях, - пояснил журналистам вице-премьер Белоруссии Петр Пархомчик. - И со следующего года уже подойти к серийному производству электромобиля".

Первый белорусский электромобиль будет создан на базе автомобиля Belgee X50. На производящем его предприятии "Белджи" планируется выполнять сварочные работы, окраску и другие операции, которые уже освоены в производстве. Место для доукомплектования электромобиля пока не определено. "Я сегодня не могу точно сказать, где мы это будем делать, но первые опытные образцы соберут на этом предприятии. Мы завершим все вопросы, связанные с испытаниями, и создадим еще одну точку, где в дальнейшем будет производиться электромобиль", - добавил Пархомчик.