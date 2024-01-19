Эксперты: переход на дифференцированные тарифы будет незаметным для большинства граждан

Число потребителей, для которых платеж вырастет, не превышает 5%, сообщили в ассоциации "Сообщество потребителей энергии"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Введение в субъектах России дифференцированного по потреблению тарифа на электроэнергию будет незаметным для большинства граждан. Число потребителей, для которых платеж должен справедливо вырасти, не превышает 5%, сообщили ТАСС в ассоциации "Сообщество потребителей энергии".

Там подчеркнули, что обязанность регионов перейти на "прогрессивную шкалу" тарифов не означает увеличения стоимости электроэнергии для бытовых потребителей. "При корректном применении нормы абсолютное большинство граждан не заметит перехода на новый порядок расчета тарифов, поскольку потребляет электроэнергию в пределах бытовых нужд, а льготные категории населения продолжат получать электроэнергию по низкой цене без ограничений", - сообщили в ассоциации, добавив, что количество потребителей, которые маскируются под бытовых, платеж для которых должен справедливо вырасти, не превышает 5%.

В Сообществе потребителей энергии уточнили, что дифференцированный тариф позволит выделить случаи с аномально высоким уровнем потребления из общей массы и установить для них экономически обоснованную, реальную стоимость электроэнергии, без льгот. Таким образом снизится финансовая нагрузка на промышленность и бюджет.

Вопрос дифференцированного тарифа напрямую увязан с проблемой перекрестного субсидирования. Тарифы на электроэнергию для населения в большинстве регионов страны занижаются, и промышленные потребители "доплачивают" за сохранение низких бытовых тарифов через механизмы перекрестного субсидирования.

Ранее сообщалось, что дифференцированные тарифы на электроэнергию с начала 2024 года ввели 53 субъекта РФ, к ним могут присоединиться еще ряд регионов. По словам представителя ФАС Максима Пальянова, регионы, которые не ввели эту меру, превысив при этом объемы перекрестного субсидирования, уведомлены ведомством о нарушении, их решения будут отменены. При этом у субъектов РФ есть выбор: либо снижение тарифа на объем перекрестного субсидирования и компенсация сетевым организациям "выпадающего бюджета", либо введение дифференцированных тарифов.