Номерной фонд гостиниц и отелей Дагестана увеличился на 12% в 2023 году

Распространенными локациями в регионе для посещения у туристов стали самый большой в России мультимедийный фонтан, ракетный корабль экраноплан "Лунь" и Сулакский каньон

АРХЫЗ, 19 января. /ТАСС/. Количество номеров в средствах размещения в Дагестане выросло на 12% в 2023 году и составило более 10 тыс. Об этом сообщил министр по туризму и народным художественным промыслам республики Эмин Мерданов на совещании по вопросам развития туристической отрасли в СКФО под председательством министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

"Номерной фонд средств размещения в 2023 году в республике составил 10 тыс. 466 номеров, что на 12% выше, чем в 2022 году", - сказал Мерданов. По его словам, в среднем загрузка гостиниц в период высокого спроса составляет 90-95%.

Он добавил, что номерной фонд в регионе увеличивается наряду с ростом туристического потока. В прошлом году республику посетили 1 млн 750 тыс. туристов, что на 12% больше предыдущего года. В регионе фиксируют рост турпотока не только в летний период, но и в зимний. "За новогодние праздники - с 30 декабря 2023 года по 10 января 2024 года - аэропорт Махачкалы принял 94 тыс. человек. Туристический поток в республику в период новогодних праздников составил более 30 тыс. человек, загрузка гостиниц составила порядка 40%, что на 50% больше, чем в прошлом году", - добавил министр.

Распространенными локациями в регионе для посещения у туристов стали самый большой в России мультимедийный фонтан, расположенный в Дербенте, ракетный корабль экраноплан "Лунь" в Дербентском районе и Сулакский каньон.