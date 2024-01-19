Профсоюзы Финляндии грозят остановить авиасообщение 1-2 февраля из-за забастовки

Правительство планирует снизить уровень защищенности работников и ограничить их право на забастовку, пояснили в заявлениях профсоюзных организаций

ХЕЛЬСИНКИ, 19 января. /ТАСС/. Некоторые профсоюзные организации Финляндии, объединяющие работников компаний Finavia и Airpro, проведут забастовку 1 и 2 февраля, что остановит обслуживание почти во всех аэропортах страны. Об этом сообщается в заявлениях Профсоюза государственных и социальных служащих (JHL), Авиационного профсоюза (IAU), Ассоциации автомобильной и транспортной промышленности (AKT) и некоторых других организаций.

"Правительство планирует снизить уровень защищенности работников, ослабить обязательность коллективных договоров и ограничить право работников на забастовку. Цели правительственной программы прямо вытекают из предвыборных манифестов бизнес-сообщества. Мы не можем оставаться в стороне, пока наши члены лишены возможности защищать достойные условия труда", - отметил председатель JHL Хокан Экстрём.

Забастовка начнется в полночь 1 февраля и продлится до 23:59 2 февраля.

Новый кабинет премьера Финляндии Петтери Орпо, начавший работу в конце июня 2023 года, поставил целью сделать трудовой рынок Финляндии более конкурентоспособным. Эти цели внесены в программу правительства. Предполагается, что до 2027 года, в частности, будут приняты законы, уменьшающие роль профсоюзов в стране.