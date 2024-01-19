В Ингушетии построят мусоросортировочный комплекс в 2026 году

На разработку проектно-сметной документации выделено 15 млн рублей из бюджета республики

МАГАС, 19 января. /ТАСС/. Строительство комплекса по сортировке и утилизации твердых коммунальных отходов начнут в Ингушетии в 2025 году. Завершить строительство планируется в 2026 году, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства республики.

"Для строительства определен земельный участок в Малгобекском муниципальном районе по согласованию с местными депутатами и общественностью. На разработку проектно-сметной документации выделено 15 млн рублей из бюджета республики. Утвердить проект планируется в августе 2024 года. Начало строительство запланировано на 2025 год, ввод в эксплуатацию - на 2026 год", - прокомментировали в пресс-службе.

Строительством комплекса займется специально созданный Республиканский экологический оператор, который находится в региональной собственности. В правительстве Ингушетии отмечают, что борьбу со стихийными свалками в регионе необходимо проводить комплексно.

С 2023 года в республике проводится ежемесячное обследование территорий. Мониторинг позволяет актуализировать сведения по всем стихийным свалкам. С августа прошлого года эта работа позволила ликвидировать 11 несанкционированных свалок.

Регион активно участвует во всероссийской экологической акции "Вода России". В очистке берегов водоемов в 2023 году участвовали более 176 тыс. жителей региона, объем собранного мусора превысил 20 тыс. куб. м.