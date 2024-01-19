Токаев предложил ФАО создать в Казахстане отделение для Центральной Азии

Президент республики отметил важность обеспечения глобальной продовольственной безопасности

АСТАНА, 19 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи в Риме с гендиректором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюем предложил создать в Казахстане ее субрегиональное отделение для Центральной Азии.

"Касым-Жомарт Токаев призвал ФАО поддержать разработку проектов по мелиорации земель в Аральском бассейне и управлению водными ресурсами. Он также предложил создать субрегиональное отделение Организации для Центральной Азии в Казахстане", - говорится в сообщении пресс-службы главы Казахстана. Токаев отметил важность обеспечения глобальной продовольственной безопасности и продвижения устойчивого развития агропромышленного комплекса. "Нехватка продовольствия является одной из острых проблем в глобальной повестке дня", - приводит пресс-служба слова Токаева. Казахстанский лидер подчеркнул, что республика стремится внести свой вклад в решение этой проблемы, поскольку находится в десятке крупных производителей зерна и муки.

По данным пресс-службы, Дунъюй отметил "значительную роль Казахстана в обеспечении глобальной продовольственной безопасности и оказании гуманитарной помощи не только в регионе, но и в целом по миру".

Казахстан, по официальным данным властей, в 2023 году оказал гуманитарную помощь шести странам на сумму в размере $9,2 млн. Помощь, в частности, была выделена Палестине в объеме $1 млн, а также Афганистану, Турции, Пакистану и другим странам, пострадавшим от стихийных бедствий.