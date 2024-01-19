Токаев попросил главу ФАО помочь в продвижении яблок сорта "алма-атинский апорт"

Президент Казахстана отметил, что республика широко известна как родина яблок

АЛМА-АТА, 19 января. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев представил гендиректору Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Цюй Дунъюю яблоки сорта "алма-атинский апорт" во время встречи в Риме и призвал его оказать "личную поддержку" в продвижении этих плодов на мировые рынки. Об этом сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"Казахстан широко известен как родина яблок. Яблоки сорта "апорт" растут в окрестностях Алма-Аты - крупнейшего мегаполиса нашей страны. Мы намерены совместными усилиями вывести этот сорт на мировые рынки. Я рассчитываю на вашу личную поддержку в продвижении этой инициативы", - приводит пресс-служба слова Токаева, находящегося в Италии с официальным визитом.

Ответ главы ФАО в сообщении не приводится. На видео встречи, распространенном пресс-службой казахстанского лидера, видно, как Цюй Дунъюй надкусывает яблоко и делает одобрительный жест.

Ранее в Казахстане заявляли, что намерены сделать "алма-атинский апорт" международным брендом. Министр юстиции республики Азамат Ескараев сообщил в октябре прошлого года, что ведомство зарегистрирует в Казахстане "алма-атинский апорт" как казахстанский бренд, а затем соответствующая ассоциация будет собирать документы для защиты и регистрации сорта как географического указателя на международной арене.

Сорт яблок "апорт" был завезен в Алма-Ату в 80-х годах XIX века переселенцами из Воронежской губернии. Яблони хорошо прижились в местных условиях и приобрели большую популярность за исключительный вкус, яркую окраску и большую величину плодов. Во времена СССР началось широкое промышленное распространение яблок после коллективизации и постройки Туркестано-сибирской железной дороги.

"Алма-атинский апорт" является символом города Алма-Ата.