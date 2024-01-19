Морской курорт "Горская" в Петербурге намерены построить до 2030 года

Примерный объем инвестиций оценивается в 165 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 января. /ТАСС/. Строительство круглогодичного курорта на территории бывшей строительной площадки "Горская" в Курортном районе Петербурга завершится до 2030 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил руководитель петербургского комитета по инвестициям Иван Складчиков.

"Мы продолжаем заниматься круглогодичным морским курортом "Горская" по поручению президента. Все необходимые подготовительные процедуры проведены. В разработке находится проект планировки территорий. Проект планируется реализовать до 2030 года", - сказал он.

Примерный объем инвестиций оценивается в 165 млрд рублей, следует из представленной презентации. Площадь застройки и благоустройства составит около 130 га.

В ноябре пресс-служба администрации Петербурга сообщала о том, что продолжается работа по вовлечению площадки "Горская" в инвестиционный оборот. Между комитетом по инвестициям, "Корпорацией Туризм.РФ" и "Яхт-клубом Санкт Петербурга" подписана дорожная карта по реализации проекта. Инвестору предоставлен земельный участок для строительства объекта водного спорта. В Генплан города были внесены необходимые изменения, которые позволят создать объекты кластера.