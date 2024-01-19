В России создадут систему, помогающую в релокации иностранного бизнеса

Предполагается, что механизм поможет иностранцам как переместить свои бизнес-активы в РФ, так и переехать в страну

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российские власти намерены до конца года создать механизм, который поможет иностранцам релоцировать бизнес в Россию. Это следует из утвержденного правительством двухлетнего плана мероприятий по реализации концепции миграционной политики (документ есть в распоряжении ТАСС).

"Создание механизма релокации в рамках программы по оказанию содействия релокации бизнеса иностранных граждан, проживающих за рубежом, в Российскую Федерацию", - говорится в одном из пунктов плана.

Ответственными назначены Минэкономразвития, МИД, Минтруд России, другие профильные ведомства. Срок исполнения - до 10 декабря 2024 года.

Предполагается, что новый механизм поможет иностранцам как переместить свои бизнес-активы в Россию, так и переехать в страну.