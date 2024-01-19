Крупный производитель минеральной воды вложит 150 млн рублей в модернизацию инфраструктуры

Помимо содержания имеющихся скважин и бурения новых, будет масштабирован проект по автоматизации процесса добычи воды

ПЯТИГОРСК, 19 января. /ТАСС/. Один из крупнейших производителей минеральной воды в России - ООО "Холдинг аква" (производитель минеральных вод "Ессентуки 4", "Ессентуки 17", "Нарзан") в 2024 году направит на модернизацию инфраструктуры 150 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний "Холдинг аква".

"В 2024 году "Холдинг аква" планирует продолжить работу по модернизации добывающей инфраструктуры, ремонту и расширению парка скважин. В этом году мы планируем направить на эти цели рекордные объемы инвестиций - порядка 150 млн рублей", - сказал представитель пресс-службы.

Он отметил, что, помимо содержания имеющихся скважин и бурения новых, будет масштабирован проект по автоматизации процесса добычи воды.

"Мы уже протестировали систему на одной из скважин Ессентукского месторождения и убедились в ее эффективности. Она позволяет не только круглосуточно мониторить состояние недр, но также следить за качеством и объемом добываемой воды", - добавили в компании.

"Холдинг аква" - крупное предприятие полного цикла в Кавказских Минеральных Водах по добыче, розливу и дистрибуции минеральной и питьевой воды. Кроме "Ессентуков", это "Нарзан", "Архыз вита", "Ледяная жемчужина" и "Родные озера".