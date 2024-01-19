Румынские водители блокируют дороги, протестуя против импорта украинского зерна

Они также замедляют или перекрывают движение автотранспорта внутри городов и на пограничных КПП, передает Радио Румынии

БУХАРЕСТ, 19 января. /ТАСС/. Румынская полиция возбудит уголовные дела и изымет водительские удостоверения у водителей грузовиков и фермеров, которые провели акцию протеста, заблокировав на несколько часов движение на 62-м километре автострады А3 Бухарест - Плоешть. Об этом сообщило Радио Румынии со ссылкой на источники в МВД страны.

Румынские фермеры и перевозчики, которые протестуют уже вторую неделю, выдвигают многочисленные требования. Главное из них - прекратить беспошлинный импорт украинского зерна, который привел к резкому падению цен на продукцию местных агропроизводителей. Протестующие выводят на трассы грузовики и тракторы, замедляя или блокируя движение автотранспорта на дорогах, внутри городов, на пограничных КПП.

Санкционированные протесты проходят в пятницу и в городах Сибиу и Тимишоара, а в Бухаресте столичная мэрия разрешила провести трехдневную манифестацию на площади Конституции с воскресенья до вторника.

Радио сообщает, что Еврокомиссия работает над мерам по урегулированию проблем, связанных с экспортом дешевых украинских зерновых в пять пограничных стран ЕС: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Представитель Еврокомиссии Олаф Гилл подтвердил получение письма от этих пяти государств и сказал, что соответствующие предложения будут выдвинуты на заседании Совета министров сельского хозяйства Евросоюза, которое пройдет в следующий вторник.

Одно из требований этих стран - возвращение таможенных пошлин на украинские зерновые. После начала конфликта на Украине Евросоюз отменил квоты и пошлины на ввоз зерна из этой страны, чтобы поддержать украинский экспорт. Однако зерно с Украины значительно дешевле европейского, так как на него не распространяются такие же стандарты качества, как на зерновые, произведенные в странах Евросоюза. В результате фермеры пяти пограничных государств несут существенные убытки.