В Fesco заявили о штатной работе морских сервисов компании через Суэцкий канал

Они не меняли маршруты следования

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Морские сервисы Fesco, маршрут которых пролегает через Суэцкий канал, продолжают работать в штатном режиме - без изменений маршрутов следования. Суда следуют с обеспечением всех требований безопасности мореплавания. Об этом сообщил журналистам председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов в кулуарах выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

"Морские сервисы Fesco работают в обычном режиме, и на сегодняшний день нет изменений маршрута следования. Суда Fesco следуют в акватории Красного моря с обеспечением всех необходимых требований безопасности мореплавания", - сказал он.

Северилов отметил, что компания строго соблюдает все правила при организации морских перевозок, здоровье и жизни моряков являются безусловным приоритетом. Также Fesco продолжает внимательно следить за ситуацией.

Ранее несколько компаний заявили об отмене маршрутов через Красное море.