Мантуров сообщил, что "Рославльские тормозные системы" передадут стратегическому инвестору

По словам главы Минпромторга, драйвером для развития завода готов выступить институт НАМИ

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. "Рославльские тормозные системы" - одно из крупнейших машиностроительных предприятий Смоленской области - передадут стратегическому инвестору для дальнейшего эффективного развития, сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам рабочей поездки по региону.

"Сегодня мы с правительством Москвы (которому принадлежит завод в настоящее время - прим. ТАСС) выработали совместное решение относительно дальнейшей судьбы предприятия. Москва готова его передать стратегическому инвестору. Драйвером для развития завода готов выступить расположенный в Москве институт НАМИ - ведущий центр компетенций для нашего автопрома. Рассчитываю на то, что Смоленская область тоже предоставит соответствующую поддержку этому проекту, чтобы, по сути, общими усилиями дать ему "вторую жизнь". Предоставив финансовое плечо для создания новых современных мощностей, мы с вами можем получить точку роста, которая обеспечит замещение импортной номенклатуры, нарастить объемы по тем направлениям, которые сегодня востребованы основными потребителями нашего автопрома - это и ГАЗ, и КАМАЗ, и белорусские коллеги с МАЗ", - цитирует пресс-служба Минпромторга Мантурова.

В ходе поездки по Смоленской области глава Минпромторга также посетил "Рославльский вагоноремонтный завод (ВРЗ)", общая мощность которого превышает 4,5 тыс. грузовых вагонов в год. "Рославльский ВРЗ" планирует наладить выпуск вагонов-цистерн и полувагонов для железнодорожных перевозок грузов - на эти цели завод получит 2 млрд рублей в виде льготного займа Фонда развития промышленности. Другой заем ФРП в размере 398 млн рублей привлекут на строительство роботизированной линии по изготовлению чистовых вагонных осей, за счет которой завод будет выпускать как традиционные оси, так и инновационные. Мощность нового производства составит 24 тыс. чистовых вагонных осей в год, с его вводом в эксплуатацию "Рославльский ВРЗ" станет крупнейшим в России производителем подобной продукции.

"В целом промышленность Смоленской области на протяжении последних лет демонстрирует положительную динамику. За январь - ноябрь 2023 года индекс промышленного производства составил 112,3% к соответствующему периоду предыдущего года (этот показатель опережает общероссийский показатель на 8,7%). Индекс обрабатывающих отраслей также демонстрирует рост 118,4% за тот же период, он тоже превышает общероссийские показатели", - добавил вице-премьер.