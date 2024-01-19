ФРС США оштрафовала ICBC на $2,4 млн за раскрытие конфиденциальной информации

По данным ФРС, эта информация "включает в себя отчеты о проверках банков и другие конфиденциальные сообщения банковских регуляторов"

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции ЦБ страны, оштрафовала Торгово-промышленный банк Китая (ICBC) и его филиал в Нью-Йорке на $2,4 млн за раскрытие конфиденциальной информации. Об этом говорится в заявлении пресс-службы ФРС.

Как отмечается в документе, финрегулятор оштрафовал один из крупнейших китайских банков и его филиал "на сумму около $2,4 млн за несанкционированное использование и разглашение конфиденциальной регулятивной информации". Эта информация, как поясняет ФРС, "включает в себя отчеты о проверках банков и другие конфиденциальные сообщения банковских регуляторов". "Разглашение конфиденциальной регулятивной информации без предварительного разрешения соответствующего банковского регулятора является незаконным", - подчеркивается в заявлении.

Ранее профильный орган штата Нью-Йорк также оштрафовал филиал ICBC примерно на $32,4 млн за эти нарушения.