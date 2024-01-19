Сбер обсуждает интеграцию цифровых сервисов в мультимедийную систему автомобилей Lada

Технические специалисты Сбера проводят консультации на предмет применения технологий промышленного интернета вещей на производстве, визуализации технологических процессов, мониторинга оборудования на автомобилях Lada

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Сбербанк обсуждает возможность интегрировать свои цифровые сервисы в мультимедийную систему автомобилей Lada, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Отмечается, что Сбербанк и "Автоваз" обсудили развитие сотрудничества в сфере цифровизации производства, внедрение передовых разработок Сбера на основе искусственного интеллекта в автомобильную продукцию предприятия, участие Сбера в инвестиционном проекте по разработке и выпуску новой модели легкового автомобиля.

По словам первого зампреда правления банка Александра Ведяхина, которые приводятся в сообщении, Сбер готов интегрировать свои решения и сервисы компаний-партнеров в мультимедийную систему автомобилей Lada.

"Также наши технические специалисты проводят консультации на предмет применения технологий промышленного интернета вещей на производстве, визуализации технологических процессов, мониторинга оборудования на автомобилях Lada", - отметил он.

Как отмечает пресс-служба кредитной организации, соглашение, направленное на расширение взаимодействия между Сбером и "Автовазом", было заключено летом 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме.