Установка Нижегородского НПЗ была остановлена из-за неисправности детали компрессора

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" не предоставил извещение об инциденте на объекте, в связи с чем Ростехнадзор устанавливает виновных лиц

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Неисправность детали компрессора стала причиной вывода из эксплуатации установки каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ "Лукойла", сообщили в Ростехнадзоре в ответ на запрос ТАСС.

"В ходе дополнительных надзорных действий, проведенных Ростехнадзором, установлено, что 4 января 2024 года на установке каталитического крекинга №1 ООО "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" сработала система противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ). Вследствие этого был остановлен технологический процесс. Причиной срабатывания системы ПАЗ явилась механическая неисправность компрессора. В настоящее время осуществляются ремонтные работы", - сообщили в службе, уточнив, что причиной остановки явилась неисправность воздуходувки.

Вместе с тем остановка технологического процесса из-за отказа компрессора не относится к событиям, имеющим признаки аварии, отметили в Ростехнадзоре.

"Система ПАЗ, предусмотренная проектом, сработала в соответствии с заданным алгоритмом без развития аварийной ситуации на объекте. Произошедшее событие в соответствии с классификацией, установленной федеральным законодательством о промышленной безопасности, относится к инциденту", - подчеркнули в ведомстве.

При этом "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" не предоставил извещение об инциденте на объекте, в связи с чем Ростехнадзор ведет "мероприятия по установлению виновных лиц и пресечению указанного нарушения".

Об инциденте на НПЗ

Ранее "Лукойл" сообщал, что работа одной установки на Нижегородском НПЗ временно остановлена в связи с технологическим инцидентом.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового профиля в РФ, его установленная мощность по переработке нефти составляет 17 млн тонн в год.