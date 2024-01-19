Украина выделит рекордную сумму на возведение оборонительных рубежей

Речь идет о сумме около $466 млн

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Украинское правительство приняло решение выделить рекордные средства на обустройство оборонительных рубежей - около $466 млн. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"Сегодня выделяем рекордную сумму на обустройство оборонительных рубежей. Речь идет о 17,5 млрд гривен (около $466 млн - прим. ТАСС), которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных ограждений", - сказал Шмыгаль на заседании правительства, видеофрагменты которого опубликованы в его Telegram-канале.

По словам премьера, средства направят профильным ведомствам и местным администрациям.

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук уточнил, что деньги выделят из резервного фонда госбюджета на "безвозвратной основе".

Еще в декабре 2023 года депутат Рады Александра Устинова заявила, что ввиду проблем с получением помощи со стороны западных стран Киеву придется перейти к обороне, поэтому Украина выстраивает три линии фортификационных сооружений. А экс-президент Украины Петр Порошенко с трибуны Верховной рады заявлял о сложной ситуации на фронте и призывал за два-три месяца завершить возведение трех линий обороны.