Белоруссия с 1 февраля увеличит тарифы на транспортировку нефти через свою территорию

В министерстве антимонопольного регулирования и торговли отметили, что "в отношении транзитных направлений тарифы проиндексированы и установлены исходя из принципа равенства их удельных значений"

МИНСК, 19 января. /ТАСС/. Власти Белоруссии с 1 февраля на 10,2% увеличивают тарифы на транспортировку нефти через территорию республики и для внутреннего потребления. Об этом сообщила пресс-служба министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

"Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от 12 января 2024 г. № 2 "О тарифах на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам" на 10,2% проиндексированы тарифы по транзитной транспортировке нефти через территорию Республики Беларусь и для внутреннего потребления", - говорится в сообщении.

В МАРТ отметили, что "в отношении транзитных направлений тарифы проиндексированы и установлены исходя из принципа равенства их удельных значений". "Постановление вступает в силу с 1 февраля 2024 года", - проинформировали в министерстве.

В конце мая 2023 года МАРТ сообщило, что Белоруссия ведет переговорный процесс с Россией по внеплановому изменению тарифов на транзит нефти по белорусской территории. Белорусская "Гомельтранснефть Дружба" обращалась к российской "Транснефти" с предложением повысить с 1 июля 2023 года на 84% тариф на прокачку нефти по своему участку нефтепровода "Дружба" для компенсации потерь от снижения поставок российской нефти. "Транснефть" отмечала, что фактически не получила от Белоруссии обоснования повышения тарифа прокачки нефти по "Дружбе" и поэтому не согласна с предложением белорусской стороны.

С 1 февраля 2023 года Белоруссия увеличила тарифы на услуги, оказываемые ОАО "Гомельтранснефть Дружба", по транзитной транспортировке сырья через свою территорию на 9%, при этом изначально предлагала "Транснефти" увеличить тариф на транзит на 39%.