Решетников: ежегодный турпоток на горнолыжные курорты КЧР и КБР вырастет до 1 млн

Министр экономического развития России подчеркнул, что на местах "начали наводить порядок" и работать с резидентами

АРХЫЗ, 19 января. /ТАСС/. Горнолыжные курорты "Домбай", "Архыз" в Карачаево-Черкесии и "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии будут принимать по 1 млн туристов в год. Такой прогноз сделал министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе посещения курорта "Архыз".

"Туризм - реальная точка роста, все ездят и все видят это - и "Эльбрус", и "Архыз", и "Домбай" в ближайшее время станут курортами-миллионниками, каждый по 1 млн человек будет принимать. Здесь по прошлому году по ски-пассам - 620 примерно тыс. [побывало], "Эльбрус" [посетили] 730 тыс.", - рассказал Решетников журналистам.

Он отметил, что горнолыжные курорты развиваются, лучшее тому доказательство - большое количество туристов. Решетников подчеркнул, что на местах "начали наводить порядок" и работать с резидентами, которые не выполняли своих обязательств, не застраивали ранее выделенные участки.

"Много работы, но по "Архызу" - два года назад здесь были пустыри, недострои, жизни на стройках не было. После того, как мы начали наводить порядок, расторгать договоры с теми резидентами, кто не выполняет своих обязательств или перепродает участки, все сильно зашевелилось, и пошли инвестиции и инвесторы", - добавил он.

Курорт "Архыз" - один из крупнейших горнолыжных курортов России, флагманский курорт АО "Кавказ.РФ". Он ориентирован на активный семейный отдых и включает 27 км трасс и 8 канатных дорог. В 2023 году курорт посетили 915 тыс. туристов. Горнолыжный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус в Кабардино-Балкарии. В 2015 году на курорте была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе (3,8 тыс. м).