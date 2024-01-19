Пассажиропоток аэропорта Самары вырос в 1,2 раза по итогам 2023 года

На международном направлении пассажиропоток увеличился более чем на 41%

ТАСС, 19 января. Международный аэропорт Курумоч в 2023 году впервые в новейшей истории обслужил 3,54 млн пассажиров, что, по подсчетам ТАСС, превышает показатель 2022 года в 1,2 раза. При этом на международном направлении пассажиропоток увеличился более чем на 41%, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Международный аэропорт Курумоч (управляется УК "Аэропорты регионов") подвел итоги работы в 2023 году. В январе-декабре минувшего года было обслужено 3,54 млн пассажиров. В новейшей истории такой показатель был достигнут впервые. На международном направлении пассажиропоток увеличился более чем на 41% и составил 660 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По данным, опубликованным на сайте аэропорта, в 2022 году пассажиропоток составил 2,9 млн пассажиров.

Наибольший рост показали такие направления как Шарм-эш-Шейх и Анталья. Внутри России путешествовали 2,88 млн пассажиров - на 18% больше, чем в 2022 году. Самыми популярными направлениями по традиции стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Количество перелетов в столичные аэропорты выросло на 7%, а количество пассажиров, путешествующих по России, минуя Москву, выросло на треть.

В 2023 году службы аэропорта обработали более 2 тыс. тонн груза и почты.