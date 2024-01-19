Российский рынок акций завершил неделю умеренным снижением индекса Мосбиржи

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российский рынок акций завершил неделю умеренным снижением по индексу Мосбиржи. По итогам дня индекс Мосбиржи уменьшился на 0,39%, до 3 166,37 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 0,45%, до 1 130,05 пункта. Курс юаня снизился на 0,049%, до 12,22 рубля, доллара - на 0,85%, до 88,20 рубля, евро - на 0,43%, до 96,19 рубля.

Укрепление рубля и приближение выходных не позволили "организовать еще один штурм" круглой отметки 3 200 пунктов. Общерыночный фон остается неустойчивым и неоднородным. "Китайские площадки снова погрузились в минус, европейские показывали преимущественно нейтральную динамику", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

В лидерах роста к завершению сессии пребывали бумаги "М.Видео" (+2,45%), котировки "Магнита" (+2,04%), акции "Северстали" (+1,54%), бумаги "Селигдара" (+1,55%), котировки VK (+1,18%), расписки Fix Price (+1,14%), акции НЛМК (+0,48%).

"Акции "М.Видео" на этой неделе росли без очевидных фундаментальных причин. По "Магниту" можно отметить разрешение ФАС компании на выкуп 33,01% дальневосточного ретейлера "Самбери", - рассказала аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

"Селигдар" в пятницу представил операционные результаты за 2023 год, в рамках которых сообщил об обновлении исторических максимумов производства по всем металлам. "В частности, производство лигатурного золота увеличилось на 10% год к году, до 8 274 кг. Выручка от продажи металлов холдинга в 2023 году подскочила на 69% год к году, до 57,1 млрд рубля. Отчетность дает инвесторам надежды на выплаты итоговых дивидендов за 2023 год. Напомним, что "Селигдар" стал единственной из крупнейших торгующихся в РФ золотодобывающих компаний, выплативших промежуточные дивиденды за 2023 год, доходность которых составила около 2,8%", - добавила эксперт.

По Fix Price на следующей неделе закроется реестр по дивидендам за 2023-2024 годы с доходностью около 3%.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали расписки TCS Group (-1,14%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,08%), бумаги "Фосагро" (-1,06%), котировки ТМК (-1,04%), акции "Русснефти" (-0,96%).

Расписки TCS Group продолжали падение после одобрения на этой неделе акционерами перерегистрации компании. Акции "Ростелекома" корректировались вслед за скачком наверх в предыдущие сессии на дивидендных ожиданиях.

Прогноз на 22 января

Пик налогового периода приближается, и в ближайшее время можно ожидать сохранения уверенности рубля. Нефть при этом может побороться за ценовую отметку в $80 по Brent на фоне усугубившихся проблем для судоходства в Красном море, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 22 января - 3 100 - 3 225 пунктов, по курсу рубля к доллару - 87-90 рубля.

Freedom Finance Global ожидают, что в понедельник, 22 января, индекс Мосбиржи покажет движение в коридоре 3 150 - 3 200 пунктов, пара доллар/рубль вероятно продолжит снижение и проведет торги в диапазоне 87,00-89,50 рубля, евро/рубль - в коридоре 94-97 рубля, пара юань/рубль - в интервале 12,15-12,55 рубля.

В начале будущей недели основное внимание инвесторов может быть сфокусировано на конъюнктуре валютного и сырьевого рынков. Выхода важной статистики, равно как и значимых корпоративных новостей, в понедельник не ожидается.