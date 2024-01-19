Экс-главу Центробанка Нигерии обвинили в мошенничестве

Прокуроры заявили, что Годвин Эмефиле сознательно получил сумму в $6,2 млн под предлогом финансирования иностранных миссий по наблюдению за выборами

НАЙРОБИ, 19 января. /ТАСС/. Экс-главе Центробанка Нигерии Годвину Эмефиле предъявлено обвинение в мошенничестве, в том числе получении $6,2 млн банковских средств нелегальным путем. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как отмечается, сам Эмефиле не признал вину. Прокуроры заявили, что Эмефиле сознательно получил сумму в $6,2 млн под предлогом финансирования иностранных миссий по наблюдению за выборами. Его также обвинили в том, что он дважды заключал контракты на ремонт здания банка в Лагосе с компанией, принадлежащей его жене и зятю. Суд начнется в феврале.

Эмефиле был отстранен от дел президентом Нигерии Болой Тинубу в июне прошлого года. В августе он ушел в отставку. Он является наиболее высокопоставленным чиновником, которого в стране обвинили в коррупции.