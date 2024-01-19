Ростовская область на четверть увеличила экспорт продукции АПК в 2023 году

Всего экспортировано 30 тонн продукции на сумму $9 млрд

ТАСС, 19 января. Экспорт продукции агропромышленного комплекса Ростовской области в 2023 году вырос почти на 25% по отношению к 2022 году - до 30 млн тонн на сумму в $9 млрд. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия области Константина Рачаловского.

"По предварительным данным Федеральной таможенной службы, экспорт продукции АПК из Ростовской области по сравнению с прошлым годом вырос на 24,7% в денежном выражении. Экспортировано более 30 млн тонн продукции на $9 млрд", - цитирует Рачаловского пресс-служба.

Он уточнил, что донская агропродукция была экспортирована почти в 100 стран мира. Новыми рынками стали Ангола и Мексика, для пшеницы - Индонезия. Значительно увеличены продажи в дружественные страны Африки, превысив четверть от общего объема донского агроэкспорта. По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, в Китай за год было поставлено почти 660 тысяч тонн сельхозпродукции на сумму почти $293 млн, что более чем в три раза превышает показатели 2022 года.

В 2023 году аграрии Ростовской области собрали самый большой урожай ранних зерновых за историю региона - более 16 млн тонн. В 2022 году урожай в регионе составил более 15,4 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур. Основной сельскохозяйственной культурой, возделываемой в Ростовской области, традиционно является озимая пшеница. Удельный вес этой культуры в хозяйствах Ростовской области составляет более 50% посевных площадей.