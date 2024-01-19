МЭР ожидает стабильного роста ВВП РФ в 2% в 2024-2026 годах

Ведомство также допускает возможность возвращения инфляции к таргетным значениям к 2025 году, рассказал замглавы МЭР Дмитрий Вольвач

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает стабильного роста экономики России в 2% ежегодно в период 2024-2026 гг. Об этом в интервью RTVI заявил замглавы МЭР Дмитрий Вольвач.

"Уже стало очевидно, что вот эти вот негативные или достаточно скромные прогнозы восстановления, они были неверны изначально. Поэтому помимо экономического роста и восстановительного роста, и то, что мы предполагаем на треке уже 2024-2026 года, наша экономика перейдет к стабильному росту не менее 2% ежегодно", - сказал он.

Как сообщалось ранее, первую оценку роста ВВП в 2023 году Минэкономразвития России ожидает на уровне 3,5% в годовом выражении. Однако, глава МЭР Максим Решетников отмечал, что итоговая оценка может превысить прогноз и составить 4%.

По словам Вольвача, министерство ожидает возвращения уровня инфляции в РФ к таргетным значениям к 2025 году.

"Мы, мне кажется, провели, опять же, ювелирную и уникальную работу с инфляционными процессами - то есть обуздали вот те самые двузначные цифры инфляции, которые были на пике санкционного давления, и вывели инфляцию на уровень 7,4%. И к 2025 году, я думаю, что, по оценкам Центрального банка и правительства РФ, инфляция вернется к нашим таргетным значениям", - сказал он, добавив, что при сохранении открытости экономики, при сохранении плавающего курса национальной валюты это, конечно, была непростая задача.

Минэкономразвития прогнозирует уровень инфляции в РФ в 2024 году в 4,5%. В 2023 году этот показатель был зафиксирован на уровне 7,42%.

ЦБ РФ повышал свой прогноз по инфляции на 2023 год до 7-7,5% с 6-7% ранее. Регулятор надеется, что в 2024 году показатель будет находиться в диапазоне 4-4,5% и вблизи 4% в дальнейшем.