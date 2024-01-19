Татарстан стал одним из регионов, где чаще всего берут льготную IT-ипотеку

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что услугами подвижной сотовой связи охвачено свыше 99% населенных пунктов республики

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Республика Татарстан находится среди регионов - лидеров по льготной ипотеке для IT-специалистов. Об этом сообщил на заседании коллегии министерства цифрового развития республики вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, слова которого приводятся на сайте правительства России.

"Регион активно участвует в федеральных программах по поддержке IT-отрасли, применяет свои региональные меры. Руководство республики вкладывает колоссальные усилия и средства в развитие стартапов, Татарстан находится среди регионов-лидеров, где чаще всего берут льготную ипотеку сотрудники IT-компаний", - сказал Чернышенко.

Он также отметил, что услугами подвижной сотовой связи охвачено свыше 99% населенных пунктов республики, установлено около 25 тыс. базовых станций, и темпы строительства, по словам заместителя председателя правительства, не снижаются. "Еще один инфраструктурный проект федерального масштаба, успешно реализуемый в республике, - ремонт почтовых отделений. Сегодня в регионе во исполнение поручений президента состоялся запуск 32 модернизированных сельских отделений "Почты России", - рассказал Чернышенко.

Кроме того, по словам вице-премьера, в прошлом году в России 260 тыс. школьников прошли курсы по программированию в рамках проекта "Код будущего", из них 37 тыс. - из Татарстана. В регионе продолжается обучение государственных и муниципальных служащих по цифровой трансформации, востребован проект "Цифровые профессии". Чернышенко считает, что Татарстан является одним из локомотивов цифрового развития страны, что подтверждается лидирующими позициями в рейтинге руководителей цифровой трансформации. "Уровень проникновения "цифры" в регионах отражает показатель цифровой зрелости отраслей экономики, который в Татарстане составляет 95%, а это один из лучших результатов в стране", - сказал он.

Чернышенко отметил, что в регионе проходит много мероприятий по реализации цифровой повестки, в том числе связанных с киберспортом, а в феврале в Казани состоятся "Игры будущего". "У "Игр будущего" есть все шансы стать грандиозным событием не только федерального, но и мирового уровня. Мы запустим этот большой, зрелищный проект уже через месяц. Все - и спортсмены, и зрители - с нетерпением ждут старта соревнований", - добавил вице-премьер.

В свою очередь глава Татарстана Рустам Минниханов на заседании сообщил, что на территории IT-парка в Казани работают 673 резидента. Он поручил IT-парку организовать на базе муниципальных филиалов детские образовательные IT-центры.