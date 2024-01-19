Bild: Mercedes-Benz намерен продать все свои автосалоны в Германии

Решение коснется около 80 салонов, где работают 8 тыс. человек, но увольнения не планируются

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Германский автопроизводитель Mercedes-Benz планирует продать все свои автосалоны в Германии. Для этого концерн намерен начать переговоры с возможными новыми операторами, сообщает газета Bild.

Это решение распространяется на все примерно 80 салонов, "независимо от того, находятся ли они в сельской местности или в городах", заявил газете представитель Mercedes-Benz. Таким образом, филиал в штаб-квартире компании в Штутгарте также выставлен на продажу. Тем не менее в компании подчеркнули, что ни один из них не будет закрыт, а автопроизводитель не испытывает финансовых трудностей.

В автосалонах, выставленных на продажу, работают 8 тыс. человек. Увольнений не планируется. Ожидается, что новые владельцы примут на работу 8 тыс. сотрудников.

К потенциальным покупателям концерн предъявляет четкие требования. Речь идет только о тех, кто, например, готов инвестировать и не имеет экономических проблем. "Мы хотим обеспечить конкурентоспособность и жизнеспособность успешных продаж Mercedes-Benz в Германии", - подчеркнул представитель концерна. Автопроизводитель исключает продажу всех автосалонов одной компании.

Это не первый случай, когда штутгартский автоконцерн продает автосалоны. Компания уже предприняла подобный шаг во многих других европейских странах.