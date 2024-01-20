РФ в ноябре 2023 года сократила объем вложений в госбумаги США до $28 млн

Показатель уменьшился на $3 млн по сравнению с октябрьским значением

ВАШИНГТОН, 20 января. /ТАСС/. Россия в ноябре 2023 года сократила объем вложений в американские государственные облигации до $28 млн, следует из опубликованных документов Министерства финансов США.

Показатель российских вложений в американские госбумаги уменьшился на $3 млн по сравнению с октябрьским значением в $31 млн и более чем в 2,5 раза по сравнению с сентябрем 2023 года, когда объем вложений РФ в гособлигации США составил $73 млн. В августе этот показатель составил $31 млн, в июле - $29 млн, в июне - $33 млн, в мае - $36 млн, в апреле - $35 млн, в марте - $77 млн, в феврале - $75 млн.

На долгосрочные гособлигации в российских вложениях в ноябре пришлось $25 млн, на краткосрочные - $3 млн.

Россия начала резко сокращать вложения в американский госдолг весной 2018 года: в апреле их уровень снизился с $96 млрд до $48,7 млрд, в мае - до $14,9 млрд.

В ноябре 2023 года крупнейшим держателем американских государственных бумаг осталась Япония, вложившая в гособлигации США $1,127 трлн по сравнению с $1,09 трлн в октябре. Второе место удерживает Китай с $782 млрд по сравнению с $769,6 млрд в октябре. Пекин постепенно сокращает свои вложения в американский госдолг. На третьем месте расположилась Великобритания с $716,2 млрд ($693 млрд в октябре).