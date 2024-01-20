Минэк ФРГ спрогнозировал низкие темпы роста экономики страны в ближайшие годы

Такая возможность обусловлена ускоряющимися демографическими изменениями и геополитическими опасностями, отметили в министерстве

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Министерство по делам экономики и защиты климата Германии ожидает низких темпов роста экономики страны в ближайшие годы. Это следует из проекта нового годового отчета, который имеется в распоряжении журнала Der Spiegel.

На фоне ускоряющихся демографических изменений, игнорируемых факторов комфортного места для ведения бизнеса и глобальной экономики, характеризующейся геополитическими опасностями, "существует риск устойчивой фазы экономической слабости" Германии, говорится в документе. Проблемы "представляют собой сценарий низкого экономического роста в обозримом будущем". Согласно проекту, правительство ФРГ ожидает ежегодного потенциального роста в размере 0,6-0,8% в период до 2028 года. Одно только увеличение количества вышедших на пенсию среди беби-бумеров будет ежегодно стоить Германии роста на 0,5 п.п. в течение следующего десятилетия.

В 2024 году правительство ФРГ, как подчеркивается в отчете, ожидает умеренного общего экономического роста, несмотря на ограничительную денежно-кредитную политику и глобальные экономические условия. Чтобы вернуть экономику на путь долгосрочного роста, в ближайшие годы потребуются гораздо более динамичные инвестиции, резюмирует министерство.

Экономика ФРГ сейчас находится в серьезном кризисе. ВВП страны снизился в 2023 году по сравнению с предыдущим на 0,3%, Германия завершила год рецессией. Такие данные привело на этой неделе федеральное статистическое ведомство. Его эксперты отметили снижение покупательной способности населения в 2023 году вследствие того, что потребительские цены выросли и многие немцы вынуждены были экономить. Среднегодовой уровень инфляции, по предварительным данным, составил 5,9%.