В Туве планируют создать первое крупное производство по переработке шкур скота

В это намерены вложить около 50 млн рублей

ТАСС, 20 января. Около 50 млн рублей вложат в Туве в строительство первого в республике крупного производства по первичной переработке шкур скота. Выделанную кожу планируют отправлять в том числе на экспорт в Монголию, сообщили ТАСС в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

"В 2024 году в Туве планируется создать комплексное технологическое производство по первичной переработке шкур крупного и мелкого скота. Стоимость проекта 50 млн рублей. В планах обеспечить сырьем предприятия, занимающиеся производством одежды, обуви, сумок, а также предприятий в мебельной и других отраслях. <...> В планах 20% производимой продукции реализовать внутри региона, а 80% - направлять на внешний рынок - в Республику Хакасия, Алтай и Красноярский край, а также экспортировать в Монголию", - пояснили в министерстве.

По данным министерства, это будет первое крупное производство по первичной переработке шкур мелкого и крупного рогатого скота в республике. При этом Тува - один из лидеров России в скотоводстве. На территории региона находится более 1,5 млн голов мелкого и крупного рогатого скота.

"Это производство позволит решить проблему утилизации, реализации и невостребованности шкур сельскохозяйственных животных на территории республики. Объем переработки составит до 252 тыс. шкур мелкого рогатого скота и 40 тыс. шкур крупного рогатого скота в год", - пояснили в министерстве.

В 2024 году на поддержку аграриев Тувы из федерального бюджета будет выделено 630,57 млн рублей. Одни из приоритетных проектов для государственной поддержки - переработка мясной и молочной продукции, производство кормовых культур, приобретение племенных сельхозживотных.