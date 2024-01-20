С инвесторами второй очереди новосибирского Академпарка заключили первые 10 соглашений

Общий объем вложений в проекты составляет более 2 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 20 января. /ТАСС/. Первые 10 соглашений заключены с будущими резидентами второй - еще строящейся - очереди технопарка в Академгородке Новосибирска. Общий объем вложений в проекты данных инвесторов - более 2 млрд рублей, сообщил ТАСС министр экономического развития региона Лев Решетников.

"На строительство данных объектов выделено из областного бюджета Новосибирской области 3,1 млрд рублей, из которых до инвестора доведено порядка 1 млрд рублей. В настоящее время заключено 10 соглашений с инициаторами инвестиционных проектов, общий объем инвестиций которых составляет 2,1 млрд рублей", - сообщил Решетников.

Он добавил, что для резидентов планируется строительство офисно-производственных помещений в поселке Ложок недалеко от Академгородка Новосибирска площадью 12,9 тыс. кв. м с общим объемом инвестиций в проект более 1 млрд рублей. Для создания инженерной инфраструктуры для помещений из бюджета региона будет выделено 200 млн рублей, 76 млн - уже доведены. Также одобрено строительство еще двух лабораторно-производственных зданий для резидентов на площадке технопарка с объемом инвестиций 2,3 млрд рублей. В двух новых зданиях будут расположены лаборатории по производству биопрепаратов и биокомпонентов, биомедицинских клеточных продуктов, средств тестирования электроники и радиотехники, производство искусственных кристаллов, разработка и сопровождение программного обеспечения.

О технопарке Академгородка

Технопарк новосибирского Академгородка начал функционировать в 2006 году, в нем насчитывается более 300 высокотехнологичных компаний, 215 из них размещены на площадке Академпарка, остальные имеют возможность пользоваться его инфраструктурой. В настоящее время Академпарк имеет 120 тыс. кв. м производственных, офисных и лабораторных площадей на участке в 10 га. Выручка компаний-резидентов по итогам 2022 года составила около 40 млрд рублей.

В 2021 году в областном министерстве науки и инновационной политики сообщали, что дефицит площадей для резидентов технопарка Академгородка в последнее время стал особенно острым - строительство имеющихся площадей Академпарка закончилось в 2017 году. В начале 2022 года началась реализация проекта развития технопарка, строительство второй очереди помещений для резидентов - пяти новых зданий суммарной площадью 65 тыс. кв. м, завершить его планируется в 2025 году. Этот проект позволит разместить около 60 новых резидентов.