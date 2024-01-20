Поставки нефти из России в Китай в 2023 году выросли на 24%

Главное таможенное управление КНР сообщило, что РФ экспортировала в республику 107 млн тонн нефти

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Россия экспортировала в Китай в прошлом году 107 млн тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году. Это позволило РФ стать крупнейшим поставщиком нефти в КНР, следует из данных, опубликованных Главным таможенным управлением Китая.

Стоимость поставок в 2023 году составила $60,6 млрд - на 3,5% больше, чем в позапрошлом году.

По итогам года Россия сохранила за собой первое место среди экспортеров нефти в КНР. Второе место занимает Саудовская Аравия (86 млн тонн), третье - Ирак (59 млн тонн). В декабре 2023 года РФ экспортировала в КНР 9,5 млн тонн нефти, что на 6,2% больше, чем в ноябре.

На 20-м заседании Российско-китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству в декабре 2023 года вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян указал, что его страна готова наращивать торговлю энергоресурсами с РФ, продвигать взаимодействие по новым направлениям и углублять комплексное партнерство в данной сфере. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что энергетическое сотрудничество двух государств находится на самом высоком уровне за всю свою историю.

По данным таможни КНР, в 2022 году страна купила у РФ 86,2 млн тонн нефти за $58,37 млрд.