Стоимость поставок газа по трубопроводу из России в Китай увеличилась на 61,7% за год

Главное таможенное управление КНР сообщило, что показатель достиг $6,4 млрд

ПЕКИН, 20 января. /ТАСС/. Экспорт газа по трубопроводу из России в Китай в 2023 году в стоимостном выражении вырос на 61,7% по сравнению с позапрошлым годом, достигнув $6,4 млрд. Это следует из данных, опубликованных Главным таможенным управлением КНР.

Россия занимает второе место по этому показателю. На первом месте стоит Туркмения ($9,6 млрд), на третьем - Мьянма ($1,4 млрд). В электронной системе таможенного управления не приводятся физические объемы прокачки газа по трубопроводу.

3 января компания "Газпром" сообщила об увеличении в 2023 году поставок газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" в 1,5 раза, до 22,7 млрд куб. м. Это на 700 млн куб. м выше контрактных обязательств.

Выход газопровода "Сила Сибири" на проектную мощность 38 млрд куб. м ожидается в 2025 году. При этом в ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок по дальневосточному маршруту), а с учетом транзитного трубопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год, отмечал глава компании Алексей Миллер.