РЖД запретят проводникам высаживать животных из поездов

Холдинг внесет изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования ФПК

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Российские железные дороги (РЖД) внесут изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования Федеральной пассажирской компании (ФПК). Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда, сообщил холдинг в Telegram-канале.

Ранее хозяева кота Твикса, которого 11 января высадила из поезда на улицу проводница в Кирове, заявили о смерти животного.

"Чтобы исключить возможность повторения подобных случаев в будущем, уже сейчас вносятся изменения в документы, касающиеся перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО "ФПК". Проводникам будет запрещено высаживать животных из поезда: в подобных ситуациях будет предусмотрена передача обнаруженного животного работникам на остановочных пунктах с последующим вызовом представителей зоозащитных организаций", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что искренне сожалеют о гибели кота Твикса и приносят свои извинения его владельцам. РЖД провели служебное расследование, которое позволило более детально разобраться в ситуации. Отдельные недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности персонала и пассажира, стечение обстоятельств привели к трагическому происшествию, считают в холдинге.

"В настоящее время в нашей дочерней компании АО "ФПК" рассматривается системная инициатива по установлению долгосрочных отношений с организациями помощи беспризорным животным в регионах России, в рамках которой им может оказываться регулярная помощь", - добавили в холдинге.