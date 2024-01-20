Хуснуллин назвал важным привлечение внебюджетных инвестиций для дорожного строительства

По такой схеме могут быть построены десятки объектов, отметил вице-премьер РФ

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Привлечение внебюджетных инвестиций необходимо для усиления дорожного строительства в России, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Мне кажется, нам транспортное строительство надо усилить с точки зрения привлечения внебюджетных инвестиций", - сказал Хуснуллин во время своего выступления на Дне строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в рамках выставки-форума "Россия".

Так, по его словам, обход Тюмени может быть частично профинансирован за счет внебюджетных источников. В целом по такой схеме могут быть построены десятки объектов, добавил Хуснуллин.

20 января проходит День строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства в рамках международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Мероприятия деловой программы охватят несколько павильонов, появится экспозиция спецтехники и строительный городок-каток. В мероприятиях деловой программы принимают участие вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, представители бизнеса, ресурсоснабжающие компании, девелоперы и студенты.