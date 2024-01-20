Белоусов заявил, что новый национальный проект по транспорту могут запустить летом

Первый вице-премьер отметил, что тот механизм реализации национальных целей, который для остается актуальным, недостаточен для решения уже поставленных задач

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил о разработке нового национального проекта по транспорту.

"Необходимо соблюсти сроки, которые определяются бюджетным циклом. Поэтому уже летом этот национальный проект должен быть сверстан", - сообщил он в интервью ТАСС в Координационном центре правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия".

При этом Белоусов отметил, что национальный проект "Безопасные качественные дороги" и Комплексный план развития магистральной инфраструктуры получат продление в рамках нового национального проекта.

Первый вице-премьер пояснил, что разработка нового национального проекта продиктована тем, что "тот механизм реализации национальных целей, который для нас остается актуальным - именно механизм - недостаточен для решения задач, которые объективно сейчас стоят перед страной". Среди таких задач Белоусов назвал переориентацию грузопотоков в направлении дружественных стран и быстрорастущий объем внутренних перевозок пассажиров.

По словам Белоусова, новый нацпроект должен обеспечивать приоритезацию мероприятий с опорой на транспортно-экономический баланс, единую опорную транспортную сеть, генеральную схему развития единой опорной транспортной сети.

"Необходимо с помощью оптимизации транспортной инфраструктуры, с помощью оптимизации транспортных тарифов, доступности разных видов транспорта сделать так, чтобы грузы и пассажиры распределялись наиболее доступными и оптимальными способами и с точки зрения самих грузоотправителей и пассажиров, и с точки зрения государства в целом. Возможности для этого есть колоссальные", - отметил он.