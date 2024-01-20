Савельев: проект ВСМ Москва - Петербург может войти в новый нацпроект

Строительство такой магистрали, в частности, позволит освободить путь на Мурманский транспортный узел, отметил министр транспорта

МОСКВА, 20 января./ТАСС/. Проект высокоскоростной ж/д магистрали Москва - Петербург может войти в новый транспортный нацпроект. Об этом сообщил министр транспорта Виталий Савельев в интервью ТАСС в Координационном центре правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия".

"Вторая часть национального проекта привязана к общественно значимому результату его реализации. Допустим, мы на уровень национального проекта подняли проект высокоскоростных магистралей <...>. Мы не можем его начинать, если мы не уверены, что окончательно проработан вопрос по источникам и объемам финансирования. Но все-таки этот проект, который дает возможность расти двум огромным агломерациям", - рассказал Савельев, добавив, что строительство ВСМ также позволит освободить путь на Мурманский транспортный узел, чтобы обеспечить дополнительно грузовое движение.

Министр подчеркнул, что в настоящее время продолжается оценка параметров проекта, который является очень капиталоемким.

По словам главы министерства, пока в состав нацпроекта включены шесть федеральных проектов, но его структура еще может меняться. "Это проекты, связанные с обеспечением грузопотоков: мы в данном случае помогаем бизнесу реализовывать ту продукцию и те услуги, которые реализуют экономический потенциал других отраслей, способствуют получению доходов в федеральный бюджет, обеспечивают рабочими местами население", - пояснил Савельев.

О проекте

Ранее Минфин сообщал, что финансовая модель строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург дорабатывается, стоимость и структура финансирования проекта пока не утверждены.

На текущий момент стоимость строительства ВСМ Москва - Санкт-Петербург оценивается в 1,7 трлн рублей. Согласно подсчетам Минтранса РФ, строительство ВСМ потребует выделения из Фонда национального благосостояния средств в объеме до 468 млрд рублей. В 2023 году планировалось выделить 19,6 млрд рублей за счет внебюджетных источников, при этом привлечение средств из федерального бюджета не планировалось. Всего в 2023-2024 годах на реализацию программы планируется направить около 41,3 млрд рублей.