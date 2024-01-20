Савельев: новый транспортный национальный проект может быть рассчитан до 2030 года

Транспортная стратегия также рассчитана до 2030 года, с перспективной до 2035-го, рассказал министр транспорта

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Новый национальный проект "Транспорт" может быть рассчитан до 2030 года. Об этом министр транспорта России Виталий Савельев сообщил в интервью ТАСС в Координационном центре правительства РФ на Международной выставке-форуме "Россия".

"Мы сейчас выстраиваем его [нацпроект] по 2030 год. Наша транспортная стратегия тоже рассчитана до 2030 года, с перспективой до 2035 года. Мы исходим из 2030 года, потому что есть определенный бюджетный цикл, который прогнозируем", - сказал он

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщил ТАСС о разработке нового национального проекта по транспорту. По его словам, он может быть запущен уже летом этого года.