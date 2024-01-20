Секретариат Белоусова: концепция нового нацпроекта "Транспорт" поддержана экспертами

Специалисты внесли конструктивные предложения по его доработке

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Проект концепции нового национального проекта "Транспорт" получил поддержку бизнеса и экспертного сообщества. Об этом ТАСС сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова по итогам установочного совещания в Координационном центре правительства РФ на ВДНХ, посвященного формированию нового нацпроекта.

"Участники совещания в целом одобрили предлагаемый проект концепции нацпроекта и внесли ряд конструктивных предложений по его доработке. <...> Представленный проект концепции нацпроекта "Транспорт" получил активную поддержку представителей транспортного бизнес-сообщества", - сообщили в секретариате.

Как отмечается в сообщении, из крупных представителей бизнеса в совещании участие приняли группа "Дело", РЖД, "Совкомфлот", Fesco.

"Новый нацпроект - это, по сути, впервые осуществляемая попытка создания системы планирования и реализации развития транспортной инфраструктуры в нашей стране, исходя из конечной задачи, которую поставил президент России, связанной с повышением мобильности населения и с обеспечением доступности транспортных сетей для грузоперевозок с учетом освоения новых для нашей страны внешних рынков дружественных стран", - отметил Белоусов во время совещания.

При этом министр транспорта РФ Виталий Савельев пояснил, что предварительная структура проекта предусматривает формирование нескольких федеральных проектов, нацеленных на рост привозных емкостей и пропускной способности. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин в свою очередь отметил необходимость увязки всех видов транспорта и отметил ряд вопросов, которые требуют более детальной проработки. "В частности, в концепции должно быть уделено большее внимание развитию региональных и муниципальных транспортных сетей, дорожной сети внутри городов, повышению безопасности дорожного движения, внутренним водным путям и ряду других проблем", - отмечается в сообщении.