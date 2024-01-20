Компания АПК "Астраханский" уверена в плановом старте полевых работ сезона 2024 года

По состоянию на 20 января компания законтрактовала 87% от потребности в семенах томатов

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Крупнейшая в России компания по выращиванию томатов и изготовлению томатной пасты ООО "Агропромышленный комплекс Астраханский" планово приступит к полевым работам в сезоне 2024 года, по состоянию на 20 января компания законтрактовала 87% от потребности в семенах томатов. Об этом журналистам сообщил генеральный директор АПК "Астраханский" Михаил Зайцев.

"В ответ на распространяемую в СМИ информацию о тяжелой ситуации с нехваткой семян у АПК "Астраханский" необходимо отметить следующее. По состоянию на 20 января компанией законтрактовано 87% от потребности в семенах томатов. Работа по завершению контрактации и ввозу продолжается и будет завершена к началу посевной. Идет активная работа по контрактованию и поставкам всех необходимых составляющих, в том числе семенного материала. Компания выражает уверенность в плановом старте полевых работ сезона 2024", - сообщил Зайцев.

Он отметил, что компания проводит постоянную работу в тесной координации с региональными властями и Минсельхозом России по преодолению возможных рисков. "Являясь лидером отрасли в РФ, мы отчетливо понимаем всю ответственность перед российскими потребителями и делаем все возможное для наращивания темпов производства", - добавил Зайцев.

Ранее РБК сообщало, что два крупных региона-производителя овощей - Астраханская и Волгоградская области - столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной. Издание отмечало, что, в частности, тяжелая ситуация сложилась у крупнейшего производителя томатов в регионе - предприятия АПК "Астраханский".

В пресс-службе Минсельхоза РФ сообщали, что готовность семенного материала по овощам открытого грунта на 15 января 2024 года в России составляет 60%, что соответствует уровню прошлого года.