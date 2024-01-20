Бывший главный экономист ЕЦБ предрек нестабильную инфляцию в еврозоне в ближайшем будущем

Юрген Штарк отметил, что Европейскому центральному банку "пока не следует подавать сигналы о снижении процентных ставок"

БЕРЛИН, 20 января. /ТАСС/. Немецкий экономист Юрген Штарк, который был членом Исполнительного совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) с 2006 по 2011 годы, а также главным экономистом ЕЦБ полагает, что в обозримом будущем в еврозоне будет наблюдаться весьма нестабильная инфляция, вызванная многими внешними факторами.

"В ближайшее время мы столкнемся с довольно нестабильной инфляцией, обусловленной многими внешними факторами. Нападения хуситов в Красном море увеличивают транспортные расходы. Цепочки производства и поставок могут снова прерваться", - сказал Штарк в интервью газете Welt am Sonntag.

Комментируя возможное снижение процентных ставок, он отметил, что "ЕЦБ пока не следует подавать сигналы о снижении процентных ставок", "потому что существуют также структурные факторы, которые поддерживают высокий уровень цен в среднесрочной перспективе". "По моему мнению, возможный шок процентных ставок был переоценен. Однако определенно есть процессы, которые еще не завершены. Многие компании имеют бизнес-модели, которые нежизнеспособны в условиях нормальных процентных ставок", - констатировал Штарк.

При этом он добавил, что может возникнуть риск волны банкротств, волны плохих кредитов, которая затем окажет влияние на банковскую систему.

Ранее президент Банка Франции (центрального банка) Франсуа Вилеруа де Гало высказал мнение, что ЕЦБ может в 2024 году понизить процентные ставки, однако отказался уточнить, когда именно это произойдет.

16 января Bloomberg сообщил, что ожидания потребителей еврозоны относительно инфляции на 2024 год упали в ноябре с 4% до 3,2%, рекордно низкого уровня за более чем полтора года наблюдений. Такие результаты были получены на основе анализа результатов опроса потребителей, который ежемесячно проводит ЕЦБ. Агентство подчеркнуло, что это подтверждает оценки аналитиков о будущем снижении европейским регулятором процентных ставок.