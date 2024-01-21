Россияне смогут отказываться от допуслуг по кредитам в течение месяца

Соответствующий закон, вступающий в силу 21 января, также предполагает, что банки обяжут указывать полную стоимость кредита на своих сайтах

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Граждане смогут отказаться от дополнительных услуг при оформлении кредита в течение месяца - период охлаждения продлен с 14 до 30 дней, соответствующий закон вступает в силу 21 января. Кроме этого, банки будут обязаны указывать полную стоимость кредита (ПСК) на своих сайтах.

"Не позднее следующего дня после заключения кредитного договора банки и микрофинансовые организации (МФО) должны будут прислать заемщику полный перечень дополнительных услуг, которые он получил вместе с кредитом. При этом они обязаны напомнить, что от этих услуг можно отказаться в течение 30 дней. Такой закон вступает в силу с 21 января 2024 года", - говорится в сообщении просветительского ресурса Банка России "Финансовая культура".

Сейчас отменить ненужные страховки и другие сервисы разрешается в течение 14 дней с момента подписания договора. "Кредиторы нередко навязывают допуслуги заемщикам и скрывают, что от них можно отказаться. Из-за этого люди вынуждены переплачивать банкам и МФО", - отмечается в материалах "Финансовой культуры".

Также вступивший в силу закон обязывает кредитные организации указывать полную стоимость кредита на своих сайтах. Ранее указывать информацию о ПСК банки и МФО должны были только в рекламе на сторонних ресурсах, этот закон вступил в силу еще в октябре 2023 года.

Расчет ПСК

В ПСК будут входить все расходы заемщика, без которых банк не выдаст кредит, либо выдаст, но на иных условиях. В расчет будут включаться дополнительные платежи, которые раньше оставались за скобками: страховки, комиссии от продажи прочих услуг и другие. "Эти изменения не повлияют на реальную стоимость кредитов, так как заемщики уже несут эти расходы в виде скрытых комиссий, но теперь они будут отражены в ПСК, что позволит гражданам сравнивать и более объективно оценивать предложения банковских услуг при принятии решения", - поясняет ЦБ.

При этом, как указывает регулятор, для кредитных карт должен раскрываться диапазон ПСК: минимальное значение будет показывать стоимость, когда карта используется в безналичном формате, а максимальное - стоимость при снятии наличных. Обе ставки будут рассчитаны исходя из предположения, что заемщик сразу использует весь лимит по карте и станет гасить задолженность в течение всего срока кредита. Это позволит заемщику понять, какими могут быть его расходы при разных сценариях использования карты.