Самозанятых пенсионеров в РФ могут исключить из списка работающих граждан

Мера, предложенная Минтрудом, позволит индексировать пенсии самозанятых пенсионеров и выплачивать им пособия, сообщила газета "Известия"

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ предложило исключить самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, из списка работающих граждан. Это позволит индексировать их пенсии и выплачивать им социальные пособия, сообщила газета "Известия".

По информации издания, Минтруд приготовил поправки в 29 статью федерального закона 422-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в РФ". Благодаря предложенным нововведениям пенсии самозанятых будут индексироваться наравне с неработающими пенсионерами. Также они смогут получать пособия по уходу за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за нетрудоспособным человеком. Законопроект находится на стадии межведомственного согласования.

Как отметили изданию в министерстве, предложенные меры направлены на то, чтобы самозанятые могли не выбирать между увеличением размера своей пенсии в будущем, уплачивая взносы на добровольной основе, и индексацией уже получаемой выплаты.